Tokyo 2020 | pallanuoto maschile | Italia-Giappone in tv oggi | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 31 luglio 2021) Il Settebello torna in acqua per la quarta sfida della fase a gironi di. L’affronta i padroni di casa del, in un match in cui gli uomini del ct Campagna partono con i favori del pronostico e hanno la possibilità di consolidare la propria leadership nella Pool A. Appuntamento alle 11.20 (no) di sabato 31 luglio, il match sarà trasmesso integralmente insu Eurosport Player e Discovery+, mentre per quanto riguarda latv ...