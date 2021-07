Tokyo 2020, nuoto. Panziera: “Occasione sprecata, sono mancate le energie” (Di venerdì 30 luglio 2021) Non è andata come sperato la semifinale dei 200 dorso per Margherita Panziera, che non si è qualificata per la finale. L’azzurra ha commentato ai microfoni della Rai quanto accaduto: “Questa settimana sono mancate le energie e anche oggi non ne avevo più. Rispetto a ieri ho provato ad essere più aggressiva ed a lottare fino all’ultimo, ma non è servito. Si tratta di un’Occasione sprecata – ha ammesso la 25enne – Tuttavia non devo abbattermi, anche perché non ho rimpianti. La verità è che gareggiare in Europa è diverso. Qui bisogna stare lontano da casa per tre settimane, mangiare ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Non è andata come sperato la semifinale dei 200 dorso per Margherita, che non si è qualificata per la finale. L’azzurra ha commentato ai microfoni della Rai quanto accaduto: “Questa settimanalee anche oggi non ne avevo più. Rispetto a ieri ho provato ad essere più aggressiva ed a lottare fino all’ultimo, ma non è servito. Si tratta di un’– ha ammesso la 25enne – Tuttavia non devo abbattermi, anche perché non ho rimpianti. La verità è che gareggiare in Europa è diverso. Qui bisogna stare lontano da casa per tre settimane, mangiare ...

