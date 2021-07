Tokyo 2020 nuoto, batterie settima giornata: Paltrinieri in finale nei 1500m, all’atto conclusivo anche 4×100 maschile e femminile (Di venerdì 30 luglio 2021) I risultati delle batterie del nuoto nella settima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gregorio Paltrinieri conquista l’accesso alla finale dei 1500 m stile libero dopo aver chiuso la sua batteria al terzo posto in 14:49.17, non lontano da Robert Finke e Mykhailo Romanchuk. L’Azzurro accede all’atto finale con il quarto tempo complessivo. Niente da fare per Domenico Acerenza, che ha chiuso la sua batteria in 14:53.84, finendo fuori dai migliori otto. finale prevista domenica 1 agosto alle 3:44 ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) I risultati delledelnelladi gare alle Olimpiadi di. Gregorioconquista l’accesso alladei 1500 m stile libero dopo aver chiuso la sua batteria al terzo posto in 14:49.17, non lontano da Robert Finke e Mykhailo Romanchuk. L’Azzurro accedecon il quarto tempo complessivo. Niente da fare per Domenico Acerenza, che ha chiuso la sua batteria in 14:53.84, finendo fuori dai migliori otto.prevista domenica 1 agosto alle 3:44 ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Betaland_it : #Tokyo2020, #Calcio: #Spagna e #Brasile sono le due favorite per l'Oro in vista dei quarti Gli iberici sono la pr… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Gregorio Paltrinieri ci farà ancora sognare! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Swimming | #Paltrinieri https://t… -