Tokyo 2020, Malagò commenta i risultati odierni: “Giornata difficile in partenza, lo sapevamo” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la mancata finale di Giovanni De Gennaro di canoa K2 slalom dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha commentato le difficoltà odierne per la delegazione azzurra: “Era una Giornata difficile in partenza, lo sapevamo, ed è cominciata male con l’eliminazione degli spadisti. Qui alla canoa non è andata bene, ora abbiamo il tiro con l’arco”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Il presidente del Coni, Giovanni, dopo la mancata finale di Giovanni De Gennaro di canoa K2 slalom dei Giochi Olimpici di, hato le difficoltà odierne per la delegazione azzurra: “Era unain, lo, ed è cominciata male con l’eliminazione degli spadisti. Qui alla canoa non è andata bene, ora abbiamo il tiro con l’arco”. SportFace.

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - sportface2016 : #Tokyo2020, il presidente del #Coni Giovanni #Malagò commenta i risultati odierni - Adnkronos : #Cassani: 'Sto per prendere il volo per rientrare. Parliamo nei prossimi giorni'. #Tokyo2020 -