Tokyo 2020, Lucilla Boari fa coming out dopo la conquista del bronzo nel tiro con l'arco: «Lei è la mia ragazza» – Il video (Di venerdì 30 luglio 2021) «La gara è lunga. Sono 72 frecce. Non sai mai come puoi finire. Magari sei in testa ma agli ultimi punti cambia tutto». Lucilla Boari è la prima italiana a vincere una medaglia individuale nel tiro con l'arco durante nella storia delle Olimpiadi. Un bronzo, conquistato a Tokyo 2020 contro il la statunitense Brown. Il punteggio rende ben chiaro chi ha dominato: la gara è terminata 6-1 per Boari. Nella conferenza stampa in diretta da Casa Italia, l'atleta ha spiegato che la sua passione per l'arco è nata fin da piccola, ...

