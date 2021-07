Tokyo 2020 | l’azzurro Ala Zoghlami in finale nei 3000 siepi | “Voglio correre tra i grandi”

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - sportface2016 : #Tokyo2020 #beachvolleyball - #Rossi e #Carambula sconfitti ed eliminati - Eurosport_IT : L'Italia può sorridere eccome, bravi ragazzi! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Corriere della Sera

Sabato alle Olimpiadi diè il giorno dell'atletica, la regina dei Giochi. Alle 2.15 qualificazioni del salto in alto con subito protagonista Gianmarco Tamberi . Per le prime medaglie si dovranno aspettare le 13.30 ...... una gara che di disputa dal 1912 e che l'Italia ha vinto in due occasioni, con Mauro Checcoli nel 1964 (proprio a) e con Euro Federico Roman a Mosca 1980. La scelta dei binomi azzurri è stata ...Tokyo 2020, l'azzurro Zoghlami in finale nei 3000 siepi: "Voglio correre tra i grandi". Ecco le sue parole a Rai Sport ...«Lo chiamavo sogno, ora lo chiamo obiettivo». Così Gianmarco Tamberi racconta la conquista della finale del salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che ha guadagnato nella ...