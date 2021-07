Tokyo 2020 | il fioretto puntato contro gli amici e il nuotatore noVax

(Di sabato 31 luglio 2021) L’impresa nell’arco femminile, la delusione nella spada maschile. Continua su un doppio binario l’Olimpiade dell’Italia, tante medaglie e pochi ori: sono 20 i podi a, anzi 21, perché nel pugilato (pesi piuma) Irma Testa è in semifinale ma già sicura del podio (nella disciplina non c’è combattimento per il bronzo). Lucilla Boari, nell’arco, centrando il terzo posto finale nella prova individuale ha scritto una piccola pagina di storia: mai nessun italiana era andata a medaglia nella specialità. AZZURRI … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - corcordiumss : la pallavolo alle 14:45 grande dono che tokyo 2020 ci ha fatto - glooit : Tokyo 2020, Rodini e Cesarini si lanciano nel lago dopo l’oro olimpico | Video leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Ottava giornata di gare aquella di sabato 31 luglio . Subito sul green Guido Migliozzi e Renato Paratore per il terzo giro, mentre si sognano le medaglie nel triahlon ma anche nella vela. Così come nel tiro a volo, ...Giornata avara di soddisfazioni per lo sport italiano la nona dall'apertura dei . La scherma ha ancora una volta deluso le aspettative, e nelle altre discipline non avevamo grossi favoriti. Ma la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il riepilogo della sessione serale della prima giornata - Il riepilogo della mattinata della prima giornata - Come si presenta l'Italia alle Olimpiadi? Buonan ...Il programma degli italiani in gara sabato 31 luglio 00:30 – TRIATHLON misto (FINALE ORO) Gianluca Pozzatti, Delian Stateff, Alice Betto, Verena Steinhauser ...