Tokyo 2020, il bellissimo coming out di Lucilla Boari dopo il Bronzo alle Olimpiadi (Di venerdì 30 luglio 2021) Il coming out di Lucilla Boari è stata una delle cose più belle e naturali delle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Lui è un mio caro amico. Lei è Sanne, la mia ragazza", ha affermato dopo aver conquistato il Bronzo nel tiro con l'arco. Tokyo 2020, Lucilla Boari vince il Bronzo e fa coming out Lucilla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

