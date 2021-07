Tokyo 2020, highlights 4×100 mista nuoto in finale: Pellegrini la trascina al record italiano (VIDEO) (Di venerdì 30 luglio 2021) I VIDEO highlights della batteria della 4×100 mista femminile: Italia in finale con tanto di nuovo record nazionale. Margherita Panziera mette in acqua tutte le energie rimaste per riscattare l’eliminazione nei 200 dorso individuali, poi una grande frazione di Arianna Castiglioni, seguita da una solida Elena Di Liddo. Infine, Federica Pellegrini battaglia spalla a spalla con le specialiste e trascina la staffetta al secondo posto in batteria, con il tempo di 3:55.79 che vale il nuovo record italiano e l’accesso all’atto ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Idella batteria dellafemminile: Italia incon tanto di nuovonazionale. Margherita Panziera mette in acqua tutte le energie rimaste per riscattare l’eliminazione nei 200 dorso individuali, poi una grande frazione di Arianna Castiglioni, seguita da una solida Elena Di Liddo. Infine, Federicabattaglia spalla a spalla con le specialiste ela staffetta al secondo posto in batteria, con il tempo di 3:55.79 che vale il nuovoe l’accesso all’atto ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - sportface2016 : #Tokyo2020, #tennistavolo: quarto oro olimpico per il cinese #MaLong, argento per il connazionale #ZhendongFan - gilnar76 : Hurtig in semifinale a Tokyo 2020: i complimenti della #Juventus Women #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea… -