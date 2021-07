Tokyo 2020 | golf | la sudafricana Paula Reto è positiva al Covid-19

(Di venerdì 30 luglio 2021) La pandemia di-19 continua a non dar tregua neanche ai Giochi Olimpici diin corso di svolgimento nella capitale giapponese. L’ultimo caso di positività è quello dellaista, che quindi sarà costretta a saltare il torneo olimpico; al suo posto è stata ripescata l’indiana Diksha Dagar. In campo maschile sono stati costretti a dare forfait causalo spagnolo Jon Rahm e lo statunitense Bryson De Chambeau. SportFace.

