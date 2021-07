Tokyo 2020, Fichera dopo la delusione della spada: “Non accettiamo critiche sulla professionalità” (Di venerdì 30 luglio 2021) Mauro Fichera non nasconde la delusione per la sconfitta dell’Italia contro la Russia nei quarti di finale della spada maschile a squadre a Tokyo 2020. Più di una medaglia mancata per la truppa azzurra della scherma, ma questo non è un pretesto per conferire critiche sull’impegno degli atleti: “Oggi possiamo solo leccarci le ferite. Ma chiedo a tutti di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno messo in cinque anni di attività – è l’appello di Fichera -. Il risultato è deludente, le critiche ci ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Mauronon nasconde laper la sconfitta dell’Italia contro la Russia nei quarti di finalemaschile a squadre a. Più di una medaglia mancata per la truppa azzurrascherma, ma questo non è un pretesto per conferiresull’impegno degli atleti: “Oggi possiamo solo leccarci le ferite. Ma chiedo a tutti di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno messo in cinque anni di attività – è l’appello di-. Il risultato è deludente, leci ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Beach volley: Carambula/ Rossi eliminati Finisce l'avventura di Adrian Carambula ed Enrico Rossi nel torneo olimpico di beach volley. I due azzurri hanno chiuso il girone senza vittorie: nell'ultimo impegno sono stati battuti 2 - 1 (21 - 14 ...

Delusione Jessica Rossi La nostra portabandiera out nelle qualificazioni Jessica Rossi, una dei due portabandiera nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, non ce l'ha fatta a raggiungere la finale della Fossa donne, nella quale è stata oro a Londra 2012, piazzandosi all'ottavo posto delle qualificazioni. "Che volete che dica, sto ancora ...

Olimpiadi di Tokyo 2020, il programma del 30 luglio e gli italiani in gara Corriere della Sera Tokyo 2020, Tamberi in finale salto in alto: “Non vedevo l’ora” Gianmarco Tamberi si è qualificato per la finale del salto in alto ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo un errore a 2.28, l’azzurro ha superato la misura, che gli consente di entrare nella finale per una med ...

Tamberi vola in finale nel salto in alto alle Olimpiadi: Italia show nell’atletica leggera L’Italia vola nell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri fanno il pieno di atleti qualificati alla fase successiva con ben 6 italiani al prossimo turno. Il più atteso era sicurame ...

