Tokyo 2020, Di Francisca: “Errigo soffre le gare importanti. Cipressa non è all’altezza” (Di venerdì 30 luglio 2021) Elisa Di Francisca, olimpionica di Londra 2012 e argento a Rio 2016, non è andata leggera nel commentare le poche gioie arrivate dal fioretto femminile all’interno delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli affondi sono stati due: uno per Arianna Errigo e uno contro il ct Andrea Cipressa. Si parte dalla Errigo, con la quale non scorre buon sangue: “Forse l’ultimo assalto contro la Francia avrebbe dovuto farlo Alice Volpi. Arianna Errigo è fortissima sia fisicamente sia tecnicamente, ma soffre le gare importanti, soprattutto le ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Elisa Di, olimpionica di Londra 2012 e argento a Rio 2016, non è andata leggera nel commentare le poche gioie arrivate dal fioretto femminile all’interno delle Olimpiadi di. Gli affondi sono stati due: uno per Ariannae uno contro il ct Andrea. Si parte dalla, con la quale non scorre buon sangue: “Forse l’ultimo assalto contro la Francia avrebbe dovuto farlo Alice Volpi. Ariannaè fortissima sia fisicamente sia tecnicamente, male, soprattutto le ...

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - LaPresse_news : Impresa @TRSchoenmaker, oro e record del mondo per la sudafricana a #Tokyo2020 - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: DISASTRO IN TV Da quando sono iniziati i giochi olimpici di Tokyo 2020 non è passato giorno senza che nei programmi Ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Terremoto nel ciclismo, il ct Davide Cassani lascia Tokyo. Resa dei conti dopo il flop olimpico Bufera sul ciclismo azzurro dopo le prestazioni deludenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A bruciare soprattutto il flop del maschile sia nella prova in linea che in quella a cronometro che rischia di avere conseguenze sulla direzione tecnica. Infatti, il commissario tecnico ...

Le nuove sfide per la sicurezza regionale asiatica Già nei mesi precedenti, d'altronde, Tokyo aveva prestato 348 milioni di dollari al Vietnam per la ... Alla fine del 2020, Kuala Lumpur aveva in dotazione un totale di 17 imbarcazioni distribuite tra ...

Tokyo 2020 è l’Olimpiade delle cause sociali e dei diritti La Stampa Tokyo 2020, Cordiano Dagnoni fa chiarezza su Davide Cassani Il presidente federciclo Cordiano Dagnoni alla Gazzetta dello Sport ha provato a fare chiarezza almeno su questo aspetto. Purtroppo non è stato possibile tenerlo con noi qui per la pista che comincia ...

Tokyo: Boari bronzo nell'arco donne TOKYO, 30 LUG - L'azzurra Lucilla Boari è medaglia di bronzo del tiro con l'arco donne alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo aver battuto l'americana McKenzie Brown (ANSA).

Bufera sul ciclismo azzurro dopo le prestazioni deludenti alle Olimpiadi di. A bruciare soprattutto il flop del maschile sia nella prova in linea che in quella a cronometro che rischia di avere conseguenze sulla direzione tecnica. Infatti, il commissario tecnico ...Già nei mesi precedenti, d'altronde,aveva prestato 348 milioni di dollari al Vietnam per la ... Alla fine del, Kuala Lumpur aveva in dotazione un totale di 17 imbarcazioni distribuite tra ...Il presidente federciclo Cordiano Dagnoni alla Gazzetta dello Sport ha provato a fare chiarezza almeno su questo aspetto. Purtroppo non è stato possibile tenerlo con noi qui per la pista che comincia ...TOKYO, 30 LUG - L'azzurra Lucilla Boari è medaglia di bronzo del tiro con l'arco donne alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo aver battuto l'americana McKenzie Brown (ANSA).