Tokyo 2020, coming out Boari: “Grazie alla mia ragazza” (Di venerdì 30 luglio 2021) coming out di Lucilla Boari dopo la conquista della medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020. Nel collegamento da Casa Italia è arrivato un messaggio video all’azzurra. “Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l’ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio”, ha detto Sanne de Laat, arciera compoundista olandese, a Lucilla Boari, che ha poi commentato: “Grazie alla mia ragazza”. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 30 luglio 2021)out di Lucilladopo la conquista della medaglia di bronzo ai Giochi di. Nel collegamento da Casa Italia è arrivato un messaggio video all’azzurra. “Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l’ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio”, ha detto Sanne de Laat, arciera compoundista olandese, a Lucilla, che ha poi commentato: “mia”. Funweek.

