Tokyo 2020 | coming out Boari | “Grazie alla mia ragazza”

(Di venerdì 30 luglio 2021)out di Lucilladopo la conquista della medaglia di bronzo ai Giochi di. Nel collegamento da Casa Italia è arrivato un messaggio video all’azzurra. “Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l’ora che ritorni, ti sto aspettando per darti un grande abbraccio”, ha detto Sanne de Laat, arciera compoundista olandese, a Lucilla, che ha poi commentato: “mia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Uno storico bronzo nel tiro a segno individuale femminile alle Olimpiadie una dedica speciale, anzi una commozione: Lucilla Boari presenta al mondo la sua fidanzata. 'Lei è Sanne, la mia ragazza', dice in video con Casa Italia. Ma chi è la donna che ha rubato ...Un augurio che arriva nel giorno in cui prendono il via le competizioni di atletica, nell'ultimo decennio un tasto dolente per la spedizione azzurra che acerca il riscatto. L'ultimo italiano a ...Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth terminano qui la loro avventura nei gironi del torneo di beach volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia azzurra ha perso la partita decisiva per il ...Uno storico bronzo nel tiro a segno individuale femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e una dedica speciale, anzi una commozione: Lucilla Boari presenta al mondo la sua fidanzata.