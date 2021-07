Tokyo 2020, Boari: “Spero domani di leggere un bel titolo di giornale” (Di venerdì 30 luglio 2021) “domani Spero di leggere un bel titolo di giornale”. Sono queste le parole di Lucilla Boari, dopo aver vinto uno storico bronzo olimpico nel tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo: si tratta delle ventesima medaglia della spedizione italiana in terra nipponica. Boari ha fatto un riferimento al famoso titolo di un quotidiano (“cicciottelle azzurre”) che caratterizzò ad agosto del 2016 il quarto posto delle azzurre alle Olimpiadi di Rio. “E’ una medaglia storica, svegliatemi se è un sogno perché non ci credo ancora. Magari tra qualche ora ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “diun beldi”. Sono queste le parole di Lucilla, dopo aver vinto uno storico bronzo olimpico nel tiro con l’arco alle Olimpiadi di: si tratta delle ventesima medaglia della spedizione italiana in terra nipponica.ha fatto un riferimento al famosodi un quotidiano (“cicciottelle azzurre”) che caratterizzò ad agosto del 2016 il quarto posto delle azzurre alle Olimpiadi di Rio. “E’ una medaglia storica, svegliatemi se è un sogno perché non ci credo ancora. Magari tra qualche ora ...

