Tokyo 2020, Boari: 'Papà commosso e felice, bel momento per mia famiglia' (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Papà era veramente commosso e felice. E' stato un bel momento per tutta la mia famiglia, ci sono anche loro qua e fanno parte di questo percorso'. Così una commossa Lucilla Boari parla dei genitori ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) 'era veramente. E' stato un belper tutta la mia, ci sono anche loro qua e fanno parte di questo percorso'. Così una commossa Lucillaparla dei genitori ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - SOCIALnetbest : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020 ????????????????????????????????? (guida, numeri, social) ?? Djokovic sconfitto da Zverev in semi… - andreastoolbox : Tokyo2020, il medagliere dell'Italia - Rai News -