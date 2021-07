Tokyo 2020, Battocletti da sogno: record italiano e finale nei 5000m (Di venerdì 30 luglio 2021) Giornata di batterie e qualificazioni su pista e nel salto tripla. Nadia Battocletti è stata impegnata nella seconda batteria dei 5000 metri, è ha scritto la storia: il gruppo si spacca, ma lei rimane con le migliori, piazzando uno scatto superbo nel finale. Uno scatto che l’ha fatta passare dalla sesta posizione alla terza, valevole l’accesso diretto alla finale: all’interno delle due batterie, infatti, le migliori cinque avanzano all’atto finale senza bisogno del ripescaggio. Negli ultimi mille metri Nadia ne ha avuta di più: ha saputo muoversi in maniera furba e scaltra, assistita anche da una grande ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Giornata di batterie e qualificazioni su pista e nel salto tripla. Nadiaè stata impegnata nella seconda batteria dei 5000 metri, è ha scritto la storia: il gruppo si spacca, ma lei rimane con le migliori, piazzando uno scatto superbo nel. Uno scatto che l’ha fatta passare dalla sesta posizione alla terza, valevole l’accesso diretto alla: all’interno delle due batterie, infatti, le migliori cinque avanzano all’attosenza bidel ripescaggio. Negli ultimi mille metri Nadia ne ha avuta di più: ha saputo muoversi in maniera furba e scaltra, assistita anche da una grande ...

