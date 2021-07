Tokyo 2020, basket. Sacchetti: “Nigeria molto fisica, ma siamo ottimisti” (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Italbasket è pronta per la sfida decisiva contro la Nigeria alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà il primo confronto in assoluto nel basket tra i due Paesi, che non si sono mai incontrati nelle competizioni senior maschili dal 1926 ad oggi. Sabato 31 luglio, alle ore 6.40 italiane, i ragazzi di Meo Sacchetti scenderanno sul campo della Saitama Super Arena per giocarsi l’accesso ai quarti di finale. L’Italia ha infatti bisogno di battere la Nigeria, visto il ko di quest’ultima contro la Germania e la sconfitta degli Azzurri con l’Australia. In realtà, il passaggio del turno ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Italè pronta per la sfida decisiva contro laalle Olimpiadi di. Sarà il primo confronto in assoluto neltra i due Paesi, che non si sono mai incontrati nelle competizioni senior maschili dal 1926 ad oggi. Sabato 31 luglio, alle ore 6.40 italiane, i ragazzi di Meoscenderanno sul campo della Saitama Super Arena per giocarsi l’accesso ai quarti di finale. L’Italia ha infatti bisogno di battere la, visto il ko di quest’ultima contro la Germania e la sconfitta degli Azzurri con l’Australia. In realtà, il passaggio del turno ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - sportface2016 : #GiochiOlimpici #Tokyo2020, #beachvolleyball: gli highlights della vittoria di #LupoNicolai contro Kantor/Losiak… - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Svanisce sogno 'Golden Slam' per Djokovic, perde in semifinale a Tokyo 2020 -