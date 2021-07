Tokyo 2020, Andrew finisce nella bufera: il nuotatore no vax si presenta senza mascherina (Di venerdì 30 luglio 2021) Il nuotatore statunitense Michael Andrew si presenta senza mascherina durante le interviste ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e scoppia la bufera. “Non voglio introdurre nel mio corpo sostanze che potrebbero provocare reazioni e pregiudicare. Sono un atleta di alto livello, devo calcolare tutto e non voglio rischiare di perdere giorni di allenamento”, queste le parole del 22enne del Minnesota spiegando il no al vaccino 3 settimane prima dell’inizio dei Giochi. Questa volta però lo statunitense ha mandato su tutte le furie la stampa e la popolazione mondiale ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilstatunitense Michaelsidurante le interviste ai Giochi Olimpici die scoppia la. “Non voglio introdurre nel mio corpo sostanze che potrebbero provocare reazioni e pregiudicare. Sono un atleta di alto livello, devo calcolare tutto e non voglio rischiare di perdere giorni di allenamento”, queste le parole del 22enne del Minnesota spiegando il no al vaccino 3 settimane prima dell’inizio dei Giochi. Questa volta però lo statunitense ha mandato su tutte le furie la stampa e la popolazione mondiale ...

