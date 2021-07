Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo: Lucilla Boari si commuove a Casa Italia e fa coming out (Di venerdì 30 luglio 2021) Centrare l’obiettivo e lasciare il segno. Lucilla Boari ha scritto una pagina indelebile della storia del Tiro con l’arco Italiano alle Olimpiadi. L’azzurra è riuscita nella rassegna a Cinque Cerchi di Tokyo a conquistare un magnifico bronzo, esprimendo una prestazione notevolissima contro la super qualificata statunitense Mackenzie Brown. Una vera e proprio impresa per la 24enne mantovana, che ha saputo resettare dopo aver pagato dazio in semifinale opposta alla russa Elena Osipova. Una reazione di classe e di orgoglio non banale che ha permesso alla spedizione tricolore ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Centrare l’obiettivo e lasciare il segno.ha scritto una pagina indelebile della storia delconno alle. L’azzurra è riuscita nella rassegna a Cinque Cerchi dia conquistare un magnifico bronzo, esprimendo una prestazione notevolissima contro la super qualificata statunitense Mackenzie Brown. Una vera e proprio impresa per la 24enne mantovana, che ha saputo resettare dopo aver pagato dazio in semifinale opposta alla russa Elena Osipova. Una reazione di classe e di orgoglio non banale che ha permesso alla spedizione tricolore ...

Advertising

Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - ItaliaTeam_it : VAI LUCILLA!!! ANDIAMOOOO! ?? L'arciera italiana conquista la semifinale nella prova individuale di tiro con l'arc… - Eurosport_IT : BRONZOOOO STORICOOOOOO! ???? Lucilla Boari batte nettamente l'americana Mackenzie Brown per 7-1 e conquista la prima… - infoitsport : Tokyo2020, Boari: “Prima medaglia olimpica femminile nel tiro con l’arco, ne vado fiera” - cuoricinovaivia : RT @jacopogiliberto: alle olimpiadi l'italia è imbattibile in scherma, tiro con l'arco e arti marziali. nessuno potrà più invaderci nel me… -