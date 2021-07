The Crown, chi è Imelda Staunton: la nuova Regina Elisabetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Non è un volto sconosciuto e neanche troppo amato dai fan di Harry Potter. Stiamo parlando di Imelda Staunton, scelta per prestare il volto alla nuova Regina Elisabetta nella serie cult The Crown. Gli episodi vanno avanti e, quindi, anche gli anni della Sovrana sono quelli della tarda maturità, caratterizzata da scandali e avvenimenti politici di grande importanza. Imelda Staunton non è solo nota per il ruolo della perfida professoressa di Difesa contro le arti oscure della saga del maghetto, ma è anche nota per il ruolo ricoperto in Il Segreto di Vera ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 luglio 2021) Non è un volto sconosciuto e neanche troppo amato dai fan di Harry Potter. Stiamo parlando di, scelta per prestare il volto allanella serie cult The. Gli episodi vanno avanti e, quindi, anche gli anni della Sovrana sono quelli della tarda maturità, caratterizzata da scandali e avvenimenti politici di grande importanza.non è solo nota per il ruolo della perfida professoressa di Difesa contro le arti oscure della saga del maghetto, ma è anche nota per il ruolo ricoperto in Il Segreto di Vera ...

