«The Crown 5»: la prima foto di Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Le riprese sono iniziate lo scorso aprile, ma della quinta stagione di The Crown, che arriverà su Netflix nel 2022, non è trapelato nulla se non il rinnovo del cast, completamente rivoluzionato rispetto alle ultime due, e il nuovo arco temporale che i Windsor attraverseranno nel corso dei nuovi episodi. Ora, però, la piattaforma rompe il silenzio e condivide la prima foto ufficiale dell'attrice Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta, ruolo ereditato dal premio Oscar Olivia Colman e, prima ancora, dalla bravissima Claire Foy.

