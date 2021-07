The Crown 5: la prima foto di Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II (Di venerdì 30 luglio 2021) Imelda Staunton è la regina Elisabetta II nella prima foto ufficiale di The Crown 5 che Netflix ha condiviso per promuovere la quinta stagione della serie. Una nuova foto di The Crown 5 condivisa nelle ultime ore da Netflix permette al pubblico di dare una prima occhiata a Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II, ruolo che ricoprirà nella quinta stagione dell'acclamata e discussa serie ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021)è laII nellaufficiale di The5 che Netflix ha condiviso per promuovere la quinta stagioneserie. Una nuovadi The5 condivisa nelle ultime ore da Netflix permette al pubblico di dare unaocchiata aneiII, ruolo che ricoprirà nella quinta stagione dell'acclamata e discussa serie ...

Advertising

NetflixIT : Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. - MissDanaDax : @AyKyarramba Per me 'sta cosa è come se vi facessero doppiare tutti i personaggi di serie tv straniere con l'accent… - Herostairslight : RT @NetflixIT: Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. - FulcrumNic : RT @NetflixIT: Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. - Flyhigh_always : RT @NetflixIT: Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. -