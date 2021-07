The Crown 5, la prima foto della “nuova” Regina Elisabetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono iniziate ufficialmente le riprese di The Crown. La serie, targata Netflix, è uno degli show di maggior successo della piattaforma. Amata dal pubblico e apprezzata dalla critica, ha conquistato ben 24 nomination in vista dei prossimi Emmy Awards (in un testa a testa con The Mandalorian). Incentrata sulle vicende della Royal Family britannica, a partire dal regno di Elisabetta II, la serie procede raccontando luci e ombre di Buckingham Palace. E, per farlo nella maniera più ottimale, la serie assiste ad un rinnovo completo del cast ogni due stagioni. La quinta stagione, dunque, vedrà ancora una volta nuovi interpreti ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono iniziate ufficialmente le riprese di The. La serie, targata Netflix, è uno degli show di maggior successopiattaforma. Amata dal pubblico e apprezzata dalla critica, ha conquistato ben 24 nomination in vista dei prossimi Emmy Awards (in un testa a testa con The Mandalorian). Incentrata sulle vicendeRoyal Family britannica, a partire dal regno diII, la serie procede raccontando luci e ombre di Buckingham Palace. E, per farlo nella maniera più ottimale, la serie assiste ad un rinnovo completo del cast ogni due stagioni. La quinta stagione, dunque, vedrà ancora una volta nuovi interpreti ...

