The Crown 5 | ecco la ‘nuova’ regina Elisabetta II | Imelda Staunton

Imelda Staunton - The Crown L'ultima regina Elisabetta II di Netflix è pronta a conquistare il pubblico. Sono infatti incominciate le riprese della quinta stagione di The Crown. Il ruolo della sovrana della dinastia Windsor, per i prossimi due anni e dunque fino al gran finale, verrà interpretato da Imelda Staunton, che succederà nel ruolo a Claire Foy (1^ e 2^ stagione) e ad Olivia Colman (3^ e 4^ stagione). Nelle scorse ore, i canali social della produzione hanno pubblicato il primo scatto ufficiale sul set dell'attrice, nota al pubblico più giovane ...

