Thailandia, migliaia di scimmie affamate si contendono il cibo in strada: traffico paralizzato (Di venerdì 30 luglio 2021) Stanno facendo il giro del mondo alcune immagini girate sulle strade di Lopburim in Thailandia, che mostrano uno scontra tra due gruppi di scimmie affamate, probabilmente per contendersi da mangiare. Non è la prima volta che accade da quando è iniziata l’epidemia da Covid19. Con le restrizioni imposte dal numero dei contagi, i turisti si sono ridotti sensibilmente. E le scimmie, che spesso ricevevano cibo proprio dai visitatori, fanno molta più fatica a sopravvivere L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Stanno facendo il giro del mondo alcune immagini girate sulle strade di Lopburim in, che mostrano uno scontra tra due gruppi di, probabilmente per contendersi da mangiare. Non è la prima volta che accade da quando è iniziata l’epidemia da Covid19. Con le restrizioni imposte dal numero dei contagi, i turisti si sono ridotti sensibilmente. E le, che spesso ricevevanoproprio dai visitatori, fanno molta più fatica a sopravvivere L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

