(Di venerdì 30 luglio 2021) TFAVI: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovodi specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti di. Ecco le Università che attivano il corso e man mano le pagine aggiornate, in cui saranno pubblicati icon relativa scadenza di presentazione della domanda (la scadenza dipende dalle singole Università). L'articolo TFAVI, Tor ...

Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo, nuovi bandi: Teramo, Cassino, Tor Vergata Roma, Trento [IN AGGIORNAMENTO] - maurizioi : RT @Ticonsiglio: TFA Sostegno 2021: bando, requisiti, posti disponibili <p>Il MIUR ha pubblicato il decreto che avvia il TFA 2021 per la sp… - Ticonsiglio : TFA Sostegno 2021: bando, requisiti, posti disponibili <p>Il MIUR ha pubblicato il decreto che avvia il TFA 2021 pe… - UMG_Tweet : Bando di ammissione ai percorsi di formazione TFA Sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2020/21 - VI… - Antimosj7 : @VivyEbs Ti sei imbarcata nel TFA sostegno? -

Ultime Notizie dalla rete : TFA sostegno

Orizzonte Scuola

In arrivo in questi giorni i bandi di selezione del2021, destinati ai corsi di specializzazione sulorganizzati e gestiti dai diversi Atenei. Ogni Università seguirà tempi diversi per l'espletamento delle prove, ad accezione ...Ho conseguito ilscuola secondaria di I grado e perciò sono in prima fascia GPS su. Potrò accettare il nuovo contratto a tempo determinato, come é previsto dal decreto sostegni -...TFA sostegno anno accademico 2020/21: i posti a disposizione sono 22.000. Ai circa 6.000 posti iniziali residui del triennio 2018/21 ...Bandi TFA Sostegno VI ciclo 2021: le Università che attivano il corso di specializzazione e le pagine dove visualizzare i bandi e le info.