Terza dose, Zaia: “Cosa fare? Ce lo devono dire gli scienziati” (Di venerdì 30 luglio 2021) Sulla Terza dose di vaccino, “se vogliono farmi un favore dovrebbero decidere di non farla, perché è un altro sforzo per il nostro personale medico non da poco. Ma detto questo, i richiami si fanno, anche per l’influenza”. Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Covid. “Ci dicano gli scienziati Cosa si deve fare con la Terza dose, ci dicano in maniera univoca se serve o no. Ma gli scienziati, non la politica, perché su questo non può ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sulladi vaccino, “se vogliono farmi un favore dovrebbero decidere di non farla, perché è un altro sforzo per il nostro personale medico non da poco. Ma detto questo, i richiami si fanno, anche per l’influenza”. Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca, nel corso della conferenza stampa peril punto sull’emergenza Covid. “Ci dicano glisi devecon la, ci dicano in maniera univoca se serve o no. Ma gli, non la politica, perché su questo non può ...

Advertising

ladyonorato : +++ IN ISRAELE, DA DOMENICA TERZA DOSE DI PFIZER AGLI OVER 60: CALO DELL'EFFICACIA DOPO SEI MESI. - TgLa7 : ??#Covid: in #Israele da domenica terza dose #vaccino agli over 60, ha annunciato il ministero della Sanità. E' il p… - Giorgiolaporta : Quando a parlare di #terzadose è l'azienda che produce la terza dose, a occhio e croce c'è un piccolissimo conflitt… - Vania79897096 : RT @Giorgiolaporta: Quando a parlare di #terzadose è l'azienda che produce la terza dose, a occhio e croce c'è un piccolissimo conflitto d'… - marialetiziama9 : Pronti per la terza dose??? Via ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Crisanti: 'Il vaccino non basta, così l'immunità non si raggiunge' Terza dose? 'Ancora presto per parlarne ' Terza dose vaccino , per il virologo Andrea Crisanti 'è giusto che sia iniziato il dibattito ed è giusto che il Governo si approvvigioni ' . Israele ha ...

Terza dose, Zaia: "Cosa fare? Ce lo devono dire gli scienziati" "Ondata in corso ha aspetti anomali" Sulla terza dose di vaccino, "se vogliono farmi un favore dovrebbero decidere di non farla, perché è un altro sforzo per il nostro personale medico non da poco. Ma detto questo, i richiami si fanno, anche ...

Terza dose di vaccino, la scelta che divide Avvenire Israele, arriva la terza dose di vaccino Covid agli over 60: è il primo Paese al mondo Il governo israeliano ha dato il via libera alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Coronavirus, per chi ha già completato le prime ...

Terza dose, Zaia: “Cosa fare? Ce lo devono dire gli scienziati” Sulla terza dose di vaccino, “se vogliono farmi un favore dovrebbero decidere di non farla, perché è un altro sforzo per il nostro personale medico non da poco. Ma detto questo, i richiami si fanno, a ...

? 'Ancora presto per parlarne 'vaccino , per il virologo Andrea Crisanti 'è giusto che sia iniziato il dibattito ed è giusto che il Governo si approvvigioni ' . Israele ha ..."Ondata in corso ha aspetti anomali" Sulladi vaccino, "se vogliono farmi un favore dovrebbero decidere di non farla, perché è un altro sforzo per il nostro personale medico non da poco. Ma detto questo, i richiami si fanno, anche ...Il governo israeliano ha dato il via libera alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Coronavirus, per chi ha già completato le prime ...Sulla terza dose di vaccino, “se vogliono farmi un favore dovrebbero decidere di non farla, perché è un altro sforzo per il nostro personale medico non da poco. Ma detto questo, i richiami si fanno, a ...