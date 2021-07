Terza dose, Zaia: “Cosa fare? Ce lo devono dire gli scienziati” (Di venerdì 30 luglio 2021) Sulla Terza dose di vaccino, “se vogliono farmi un favore dovrebbero decidere di non farla, perché è un altro sforzo per il nostro personale medico non da poco. Ma detto questo, i richiami si fanno, anche per l’influenza”. Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Covid. “Ci dicano gli scienziati Cosa si deve fare con la Terza dose, ci dicano in maniera univoca se serve o no. Ma gli scienziati, non la politica, perché su questo non può ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Sulladi vaccino, “se vogliono farmi un favore dovrebbero decidere di non farla, perché è un altro sforzo per il nostro personale medico non da poco. Ma detto questo, i richiami si fanno, anche per l’influenza”. Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca, nel corso della conferenza stampa peril punto sull’emergenza Covid. “Ci dicano glisi devecon la, ci dicano in maniera univoca se serve o no. Ma gli, non la politica, perché su questo non può ...

Zaia: "Su terza dose deve decidere la scienza non la politica" "Per programmare o meno la terza dose " dobbiamo avere delle indicazioni scientifiche: il mondo scientifico allora si chiuda in una stanza, decida e ci dica che cosa dobbiamo farla, basta che poi non ...

