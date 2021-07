Terza dose vaccino Covid, dove e da quando (Di venerdì 30 luglio 2021) Servirà una Terza dose del vaccino per il Covid? In molti paesi l'interrogativo è ancora pendente, ma c'è un'area dove invece si è già partiti con la somministrazione. Una scelta che, di fatto, dà seguito a quella che alcuni esperti avevano delineato come possibilità di dover effettuare un richiamo oltre la seconda dose. Altri addirittura ipotizzavano che potesse profilarsi, quantomeno per alcune categorie, la necessità di una somministrazione stagionale come avviene per i preparati contro l'influenza stagionale. Prospettive delineate a livello ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 30 luglio 2021) Servirà unadelper il? In molti paesi l'interrogativo è ancora pendente, ma c'è un'areainvece si è già partiti con la somministrazione. Una scelta che, di fatto, dà seguito a quella che alcuni esperti avevano delineato come possibilità dir effettuare un richiamo oltre la seconda. Altri addirittura ipotizzavano che potesse profilarsi, quantomeno per alcune categorie, la necessità di una somministrazione stagionale come avviene per i preparati contro l'influenza stagionale. Prospettive delineate a livello ...

Advertising

ladyonorato : +++ IN ISRAELE, DA DOMENICA TERZA DOSE DI PFIZER AGLI OVER 60: CALO DELL'EFFICACIA DOPO SEI MESI. - TgLa7 : ??#Covid: in #Israele da domenica terza dose #vaccino agli over 60, ha annunciato il ministero della Sanità. E' il p… - Giorgiolaporta : Quando a parlare di #terzadose è l'azienda che produce la terza dose, a occhio e croce c'è un piccolissimo conflitt… - Triplete12 : RT @fdragoni: 'Vogliamo inoculare una terza dose facendola sperimentare al personale sanitario a seguito di una mera imposizione burocratic… - nuv_mon57 : RT @Marcell77640487: A quanto pare è la vaccinazione a creare le varianti. Il vaccino diventa inefficace. Ti rimodulo il vaccino per la var… -