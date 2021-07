Tentato omicidio aggravato: clamorosa scarcerazione di Rocco Di Nuzzo (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Il Gup Loredana Camerlengo, accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci e Antonella Mazzone, ha clamorosamente scarcerato il pluripregiudicato Rocco Di Nuzzo, di 38 anni, di Durazzano, concedendogli il beneficio degli arresti domiciliari. Di Nuzzo era imputato di Tentato omicidio aggravato dai futili motivi (e inizialmente dall’odio razziale) e furto aggravato dalla destrezza. Il Di Nuzzo, come si ricorderà, fu arrestato il 5 gennaio 2021 a seguito di una vicenda che fece molto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Il Gup Loredana Camerlengo, accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci e Antonella Mazzone, hamente scarcerato il pluripregiudicatoDi, di 38 anni, di Durazzano, concedendogli il beneficio degli arresti domiciliari. Diera imputato didai futili motivi (e inizialmente dall’odio razziale) e furtodalla destrezza. Il Di, come si ricorderà, fu arrestato il 5 gennaio 2021 a seguito di una vicenda che fece molto ...

