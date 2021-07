Tennis | Olimpidi Tokyo | Alexander Zverev dopo aver sconfitto Djokovic “Questo è il momento più bello della mia carriera”

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) È lui il protagonista che ha impedito a Novakdi realizzare il Golden Slam:ha compiuto l’impresa eliminando il numero uno al mondo nelle semifinali del Torneo Olimpico di2020, accedendo alla finalissima dove si giocherà la medaglia d’oro con il russo Karen Khachanov. Una gara pazzesca quella del tedesco, in cui si è imposto in rimonta per 1-6 6-3 6-1 ribaltando le sorti di una partita durata complessivamente due ore e tre minuti. E sono tante, se non tantissime, le lacrime di gioia versate dal nativo di Amburgo sia immediatamentel’incontro, ...