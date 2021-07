Tennis, Olimpiadi Tokyo, Novak Djokovic: “Mi sento malissimo, una sconfitta davvero terribile” (Di venerdì 30 luglio 2021) “È stata una giornata dura, durissima”. Queste le parole di Novak Djokovic dopo la clamorosa sconfitta nella semifinale del torneo di Tennis olimpico di Tokyo 2021. Il serbo, infatti, ha ceduto in tre set nei confronti di Alexander Zverev che, fino a metà secondo set, non sembrava potersi opporre minimamente al gioco del numero uno del mondo. Invece, il risultato finale parla di 1-6, 6-3, 6-1 per il tedesco che ha letteralmente schiantato il numero uno del mondo, fermando la sua rincorsa al Golden Slam. A questo punto al serbo rimarrà la corposa chance di completare il Grande Slam, vincendo lo US Open, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) “È stata una giornata dura, durissima”. Queste le parole didopo la clamorosanella semifinale del torneo diolimpico di2021. Il serbo, infatti, ha ceduto in tre set nei confronti di Alexander Zverev che, fino a metà secondo set, non sembrava potersi opporre minimamente al gioco del numero uno del mondo. Invece, il risultato finale parla di 1-6, 6-3, 6-1 per il tedesco che ha letteralmente schiantato il numero uno del mondo, fermando la sua rincorsa al Golden Slam. A questo punto al serbo rimarrà la corposa chance di completare il Grande Slam, vincendo lo US Open, ma ...

