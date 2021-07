Tennis, Olimpiadi Tokyo: Michael Venus e Marcus Daniell vincono il bronzo nel doppio maschile (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono Michael Venus e Marcus Daniell, in rappresentanza della Nuova Zelanda, a conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il doppio maschile. Sconfitti, nella finale per il terzo posto, gli americani Austin Krajicek e Tennys Sandgren con il punteggio di 7-6(3) 6-2. Nessun break nel primo set, nonostante tre chance ci siano a favore della coppia neozelandese, meglio classificata in linea generale nel ranking di doppio ATP (sono rispettivamente 20° e 50°, Venus e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono, in rappresentanza della Nuova Zelanda, a conquistare la medaglia diallediper quanto riguarda il. Sconfitti, nella finale per il terzo posto, gli americani Austin Krajicek e Tennys Sandgren con il punteggio di 7-6(3) 6-2. Nessun break nel primo set, nonostante tre chance ci siano a favore della coppia neozelandese, meglio classificata in linea generale nel ranking diATP (sono rispettivamente 20° e 50°,e ...

