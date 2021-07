Tennis, Olimpiadi Tokyo: Karen Khachanov si prende la finale, battuto nettamente Pablo Carreno Busta (Di venerdì 30 luglio 2021) Karen Khachanov è il primo finalista del torneo olimpico di singolare maschile. Il Tennista russo, che rappresenta il suo Comitato Olimpico, sconfigge in due sicuri set lo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-3 6-3, costringendolo a disputare la finale per il bronzo. Uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev sarà il suo avversario: partirà sfavorito sia con il serbo che con il tedesco. Primo set senza particolari brividi per i due giocatori, fino al 2-2: in quel momento, quasi improvviso, arriva il break a 15 da parte di Khachanov, che riesce ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)è il primo finalista del torneo olimpico di singolare maschile. Ilta russo, che rappresenta il suo Comitato Olimpico, sconfigge in due sicuri set lo spagnolocon il punteggio di 6-3 6-3, costringendolo a disputare laper il bronzo. Uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev sarà il suo avversario: partirà sfavorito sia con il serbo che con il tedesco. Primo set senza particolari brividi per i due giocatori, fino al 2-2: in quel momento, quasi improvviso, arriva il break a 15 da parte di, che riesce ...

