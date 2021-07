Tennis, Kyrgios attacca Ruud: “Tutti sappiamo che rubi punti Atp in questi tornei” (Di venerdì 30 luglio 2021) Scontro social tra Nick Kyrgios e Casper Ruud, due Tennisti più opposti che mai. Ad iniziare la polemica l’australiano, che aveva puntato il dito contro i tornei sulla terra rossa in programma dopo Wimbledon, definendoli inutili e privi di storia. Di contro, Ruud ha gettato benzina sul fuoco. In un post dell’Atp che invitava a porre domande a Kyrgios, il norvegese ha scritto: “Gli chiederei qual è il suo torneo preferito sulla terra battuta“. Ovviamente non è tardata ad arrivare la replica dell’aussie, che non l’ha presa bene: “Casper, sei un buon giocatore. Ma Tutti ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Scontro social tra Nicke Casper, dueti più opposti che mai. Ad iniziare la polemica l’australiano, che aveva puntato il dito contro isulla terra rossa in programma dopo Wimbledon, definendoli inutili e privi di storia. Di contro,ha gettato benzina sul fuoco. In un post dell’Atp che invitava a porre domande a, il norvegese ha scritto: “Gli chiederei qual è il suo torneo preferito sulla terra battuta“. Ovviamente non è tardata ad arrivare la replica dell’aussie, che non l’ha presa bene: “Casper, sei un buon giocatore. Ma...

Advertising

sportface2016 : Tennis, #Kyrgios attacca #Ruud sui social: “Tutti sappiamo che rubi punti attraverso questi tornei” - MozzaTaro : @jordanolimpico Seguo il tennis da poco, perché ha fatto riferimento alla terra con Kyrgios? - mirti1010 : Raga comunque secondo me Casper #ruud si sta “vendicando” dell’emoticon che aveva messo nick #kyrgios sotto al post… - KapaMarci : @Presidentissim0 Si vede che non guardavi il tennis quando giocava McEnroe. Oggi non finirebbe, per squalifica, mai… - asantopietro1 : -Kyrgios esagera: tweener direttamente dal servizio -