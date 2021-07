Tennis: Alexander Zverev batte Novak Djokovic e sfida Khachanov in finale alle Olimpiadi di Tokyo. Addio Golden Slam (Di venerdì 30 luglio 2021) Uno dei due obiettivi di Novak Djokovic a questo punto della stagione se n’è andato. Il Golden Slam in singolare non è più possibile per lui, anche se è ancora in corsa insieme a Nina Stojanovic nel doppio misto. A batterlo in semifinale è Alexander Zverev: il tedesco conquista in tal modo la finale del torneo olimpico di singolare maschile con il punteggio di 1-6 6-3 6-1, ribaltando completamente il corso della partita in due ore e 3 minuti di gioco. La finale sarà dunque, domenica, tra Zverev e il russo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Uno dei due obiettivi dia questo punto della stagione se n’è andato. Ilin singolare non è più possibile per lui, anche se è ancora in corsa insieme a Nina Stojanovic nel doppio misto. Arlo in semi: il tedesco conquista in tal modo ladel torneo olimpico di singolare maschile con il punteggio di 1-6 6-3 6-1, ribaltando completamente il corso della partita in due ore e 3 minuti di gioco. Lasarà dunque, domenica, trae il russo ...

