Temptation Island | l’ex concorrente si schiera con la rivale | che sorpresa

(Di venerdì 30 luglio 2021) Un exdiha sorpreso tutti, prendendo le parti di una sua: cosa ha rivelato Le dichiarazioni adel(via Screenshot)Nella serata di ieri, in via del tutto eccezionale, è andata in onda di martedì l’ultima puntata di. Dopo un mese di partecipazione al programma Mediaset, Manuela Carriero e Stefano Sirena hanno deciso di confermare la decisione presa durante il falò di confronto. Inoltre aManuela ha fatto sapere a Filippo Bisciglia di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Luciano Punzo e Manuela , dopo essersi conosciuti nel villaggio di2021 dove è scattata la scintilla con Manuela che ha chiuso, dopo quattro anni e mezzo la sua relazione con Stefano, continuano a frequentarsi e sono sempre più felici. I due si ...Ieri sera Il Tre ha partecipato alla terza puntata di Battiti Live 2021 , andata in onda di giovedì invece che di martedì per dare spazio all'ultimo appuntamento con. Ma da cosa ...“Temptation Island 9?, lo shock del pubblico quando Manuela Carriero dà in diretta uno schiaffo al fidanzato Stefano: ”È peggio la violenza psicologica”, afferma lei. Poi aggiunge che più grave della ...Maria De Filippi: uno scatto inedito di lei da giovanissima, senza trucco, fa il giro del web. Ecco la foto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Maria De Filippi come non l’avete mai vista. La bellis ...