Temptation Island 9 | Stefano Sirena contro Manuela Carriero | “Scrivi ancora oggi alle mie ex | sii matura!”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate daa Uomini e Donne Magazine non sono certo piaciute all’ormai ex fidanzato. Quest’ultimo, infatti, pochissimi attimi fa ha sfruttato il proprio profilo Instagram perbattere e, a sua volta, puntare nuovamente il ditola donna. “Ci sono persone che vanno avanti – ha scritto– e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime,mie ex. Insulti di ogni ...

Alessandro di: spuntano insulti razzisti/ Deianira Marzano attacca Carolina Marconi, le emozionanti parole della sorella Elisabetta Grata alla propria famiglia per l'amore e il ...Dopo le accuse rivolte a Jessica che, in passato aveva rivolto commenti negativi su vecchi protagonisti die che è successivamente intervenuta poi sui social per chiedere scusa, ...Le dichiarazioni rilasciate da Manuela Carriero a Uomini e Donne Magazine non sono certo piaciute all'ormai ex fidanzato Stefano Carriero. Qu ...Stefano Sirena, intervistato sul magazine di U&D, rivela di essere pentito e dispiaciuto per la rottura con Manuela ...