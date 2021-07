Tempesta d'amore, anticipazioni 30 luglio: Maja in crisi (Di venerdì 30 luglio 2021) Maja Von Thalheim sarà tra le protagoniste della puntata di Tempesta d'amore di oggi, venerdì 30 luglio. Le anticipazioni della soap opera tedesca, infatti, annunciano che la giovane sarà sempre più inquieta e nervosa dopo l'inaspettato regalo che le ha mandato Frederik, il suo ex fidanzato con cui doveva addirittura sposarsi prima di scoprire che la tradiva con la sua migliore amica. L'uomo ha fatto recapitare alla ragazza un bellissimo fascio di rose rosse e una collana proprio quando lei aveva appuntamento con Florian in birreria. Maja, molto irritata e destabilizzata dal gesto di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 luglio 2021)Von Thalheim sarà tra le protagoniste della puntata did'di oggi, venerdì 30. Ledella soap opera tedesca, infatti, annunciano che la giovane sarà sempre più inquieta e nervosa dopo l'inaspettato regalo che le ha mandato Frederik, il suo ex fidanzato con cui doveva addirittura sposarsi prima di scoprire che la tradiva con la sua migliore amica. L'uomo ha fatto recapitare alla ragazza un bellissimo fascio di rose rosse e una collana proprio quando lei aveva appuntamento con Florian in birreria., molto irritata e destabilizzata dal gesto di ...

