Tempesta d’amore | anticipazioni 2 agosto | la delusione di Maja

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che lunedì 22021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.per via delle delusioni ricevute in amore, farà fatica ad esternare i propri sentimenti; per tale motivo non appena Florian proverà a dargli un bacio, lei si ...