(Di venerdì 30 luglio 2021) All’ex Base Nato di Bagnoli per “le” il concerto didomani sera 31 luglio alle 21.30. Ancora tanto pubblico all’ex Base Nato di Bagnoli per “le”. In scena anche domani sera 31 luglio alle 21.30 per la rassegna voluta da Pino Oliva con il Teatro Troisi e

Advertising

PrimaCommunica2 : Teatrando sotto le stelle continua con Rosario Miraggio e Tony Tammaro - antonellaa262 : In scena questa sera 24 luglio alle 21.30 per la rassegna “Teatrando sotto le Stelle” lo spettacolo con Maurizio Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatrando sotto

NapoliToday

Ancora tanto pubblico all'ex Base Nato di Bagnoli per "le stelle". In scena anche domani sera 31 luglio alle 21.30 per la rassegna voluta da Pino Oliva con il Teatro Troisi e Rino Manna con il Teatro Palapartenope, l'applaudito concerto ...le stelle alla ex base Nato Bagnoli: Tony Tammaro in concerto Tony Tammaro (nome d'arte di Vincenzo Sarnelli) è pronto a cantare le sue 'canzoni antidepressive) domenica 1 agosto (ore ...NAPOLI - Ancora tanto pubblico all'ex Base Nato di Bagnoli per “Teatrando Sotto le stelle”. In scena anche domani sera 31 luglio alle 21.30 per la rassegna voluta da Pino Oliva con il Teatro Troisi e ...Teatrando sotto le stelle, la rassegna organizzata dal Teatro Palapartenope e dal Teatro Troisi all'ex base nato si costella di nuove date ...