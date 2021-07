Tappa a Bergamo per il ciclista belga che viaggia in elettrico con pannelli solari

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 luglio 2021) A molti Antwerpen non dice niente, ma si tratta di Anversa (io sono andato su Google per capirlo…), città di cinquecentoventimila abitanti a nord del Belgio. Lui, Peter Helsen, viene da lì: 46 anni e una passione come tanti, la bicicletta. Ma la sua bicicletta è particolare, costruita artigianalmente, ma perfetta in ogni dettaglio. È elettrica, alimentata dafotovoltaici: 300 watt la produzione di energia per un’autonomia di 200 chilometri da fare invidia alle più conosciute auto elettriche,che svolgono anche la funzione di copertura in caso di pioggia. Tre settimane per un viaggio, da casa sua, (con test Covid effettuato) lasciando la ...