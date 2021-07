Tamberi in finale, primo obiettivo raggiunto: “Ma non mi sono piaciuto” (Di venerdì 30 luglio 2021) Gimbo vola nella finale a 13 di domenica: basta un 2.28, misura centrata al secondo tentativo: “Non ho trovato i ritmi giusti, ma so che posso esprimermi per quel che valgo”. Eliminato Sottile Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 luglio 2021) Gimbo vola nellaa 13 di domenica: basta un 2.28, misura centrata al secondo tentativo: “Non ho trovato i ritmi giusti, ma so che posso esprimermi per quel che valgo”. Eliminato Sottile Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Eurosport_IT : È arrivato il momento dell’atletica! Si parte stanotte ???? ????? 2:00 - Qualificazioni salto in alto ????? 13:30 - Fina… - Eurosport_IT : VOLA GIMBO, VOLAAA ???????? Gianmarco Tamberi strappa il pass per la finale saltando 2.28: non prendete impegni per il… - RaiSport : #Tamberi qualificato per la finale del #saltoinalto Dopo un errore l'azzurro ha superato la quota di 2.28 ??… - Orobriele : #GiochiOlimpici Notte olimpica di poche soddisfazioni: 1 - Qualifica di Gianmarco Tamberi in finale del… - sportli26181512 : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Tamberi in finale, spada a squadre ko: A Tokyo inizia l'atletica: M… -