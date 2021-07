Sydney, centinaia di militari nelle strade per fare rispettare il lockdown. Confinamento almeno fino al 28 agosto (Di venerdì 30 luglio 2021) lockdown prolungato almeno fino al 28 agosto e casi che continuano ad aumentare, con la variante delta che da giugno ha causato quasi 3mila casi e 9 morti. E dopo le proteste del fine settimana contro le nuove settimane di Confinamento per contenere la diffusione della pandemia, a Sydney monta la polemica per l’arrivo di centinaia di militari – la richiesta del capo della polizia Mick Fuller è di 300 soldati – per aiutare le forze dell’ordine a far rispettare il lockdown imposto dal governo che però finora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)prolungatoal 28e casi che continuano ad aumentare, con la variante delta che da giugno ha causato quasi 3mila casi e 9 morti. E dopo le proteste del fine settimana contro le nuove settimane diper contenere la diffusione della pandemia, amonta la polemica per l’arrivo didi– la richiesta del capo della polizia Mick Fuller è di 300 soldati – per aiutare le forze dell’ordine a farilimposto dal governo che peròra ...

