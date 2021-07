Superlega, Tribunale Madrid chiede a Uefa stop ad azioni verso club (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Tribunale di Madrid ha confermato per l’Uefa di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori della Superlega, incluso il procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid e la rimozione delle penali e delle restrizioni imposte agli altri club coinvolti nel progetto per evitare il procedimento disciplinare. E’ quanto hanno reso noto in una nota congiunta, Barcellona, Juventus e Real Madrid, dicendosi “felici che, da ora in avanti, non saremo più oggetto delle attuali minacce della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildiha confermato per l’di cessare leintraprese nei confronti deifondatori della, incluso il procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Barcellona e Reale la rimozione delle penali e delle restrizioni imposte agli altricoinvolti nel progetto per evitare il procedimento disciplinare. E’ quanto hanno reso noto in una nota congiunta, Barcellona, Juventus e Real, dicendosi “felici che, da ora in avanti, non saremo più oggetto delle attuali minacce della ...

