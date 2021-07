Superlega | stop tribunale di Madrid ad azioni Uefa contro i club

Advertising

Il tribunale di Madrid ha confermato l'obbligo dell'Uefa di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori della European Super League, inclusi il procedimento disciplinare nei ...Un altro punto a favore delle tre societa' ancora dentro la, le uniche che non hanno rinnegato un progetto stoppato ancor prima di nascere. In un comunicato congiunto, infatti, Barcellona, Juventus e Real Madrid fanno sapere di prendere atto "con ...Il tribunale di Madrid ha confermato per l’Uefa di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori della Superlega, incluso il procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Barcel ...Superlega, Tribunale di Madrid dà ragione a Juventus, Barcellona Real Madrid: 'Non saremo più oggetto delle attuali minacce della Uefa' ...