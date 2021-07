Superlega | il Tribunale di Madrid dà ragione a Juve | Barcellona e Real | il comunicato

Advertising

SimoneVazzana : RT @CalcioFinanza: Comunicato congiunto di Juve, Barça e Real Madrid: «Dal Tribunale di Madrid obbligo per l'Uefa di togliere le sanzioni a… - FBiasin : Comunicato #Juve, #Barça e #Real: 'Dal Tribunale di Madrid obbligo per l'#Uefa di togliere le sanzioni anche ai 9 c… - j_7ragon : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale di Madrid dà ragione a #Juventus, #Barcellona e #RealMadrid: «No a sanzioni dalla #UEFA» - CalcioWeb : Il comunicato ufficiale di #Juventus, #Barcellona e #RealMadrid: il Tribunale dà ragione ai club - SoloCristy : RT @mirkonicolino: Il tribunale di Madrid conferma l’obbligo di #UEFA di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Tribunale

... Real Madrid e Barcellona , per esprimere soddisfazione dopo la decisione deldi Madrid, che impone alla Uefa di cessare le azioni legali contro i club fondatori della. " FC ...Con una nota congiunta i tre club fondatori della, che a differenza degli altri nove non hanno comunicato l'uscita, rilanciano la loro battaglia forti della posizione delspagnolo.Juve, Barcellona Real hanno pubblicato un pubblicato un comunicato ufficiale con riferimento alla Superlega. E’ stato confermato l’obbligo di per la Uefa di cessare le azioni intraprese nei confronti ...La Juventus, il Barcellona e il Real Madrid hanno pubblicato sul tema Superlega un comunicato congiunto in cui hanno espresso tutta la loro ...