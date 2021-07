Superbonus 110%, non solo Cila: novità per cappotto termico e pannelli solari (Di venerdì 30 luglio 2021) Il decreto Semplificazioni approvato mercoledì in via definitiva dal Senato contribuisce a snellire in maniera radicale le procedure per l’avvio dei lavori del Superbonus 110% ed porta una serie di novità sugli interventi agevolabili. Innanzitutto, per tutti i lavori previsti dal Superbonus e anche in caso di interventi strutturali, basterà inviare al comune il modulo di Comunicazione di inizio lavori (la Cila), senza l’attestazione di stato legittimo. Altre novità riguardano gli interventi per il cappotto termico, gli interventi antisismici e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Il decreto Semplificazioni approvato mercoledì in via definitiva dal Senato contribuisce a snellire in maniera radicale le procedure per l’avvio dei lavori deled porta una serie disugli interventi agevolabili. Innanzitutto, per tutti i lavori previsti dale anche in caso di interventi strutturali, basterà inviare al comune il modulo di Comunicazione di inizio lavori (la), senza l’attestazione di stato legittimo. Altreriguardano gli interventi per il, gli interventi antisismici e ...

