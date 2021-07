Super League – Juve | Barcellona e Real Madrid dopo le decisioni del Tribunale di Madrid | rilanciano il progetto

(Di venerdì 30 luglio 2021): “Soddisfatti delledeldi, stop alle minacce Uefa”ntus,dichiarano di essere soddisfatti per la decisione deldidi imporre uno stop ai procedimenti disciplinari da parte della Uefa nei confronti dei club aderenti alla...

TORINO - La Juventus , il Real Madrid e il Barcellona annunciano con un contro l'Uefa, ottenuta sul terreno della. Il Tribunale di Madrid , che il 1° luglio aveva emesso un'ordinanza nei confronti dell'Uefa, ha infatti respinto il ricorso opposto dall'Uefa presso lo stesso Tribunale e, quindi, l' ...'Il nostro obiettivo è di continuare a sviluppare il Progetto diin modo costruttivo e collaborativo' TORINO - Juventus, Barcellona e Real Madrid hanno esternato, attraverso un comunicato pubblicato sul rispettivo sito ufficiale, la soddisfazione per ...Juventus, Barcellona e Real Madrid hanno espresso soddisfazione per il verdetto del Tribunale di Madrid sull'impossibilità dell'UEFA di procedere con un ...Oggi, Juventus, Real Madrid e Barcellona hanno diramato un nuovo comunicato in merito alla questione Superlega e alle recenti decisioni del tribunale di Madrid. Franco Ordine, giornalista de ...